Байден выразил надежду, что Трамп продолжит поддерживать Украину

Вице президент США, находящийся в Киеве, призвал международное сообщество к единству перед лицом, как он выразился, "российской агрессии". Выступая после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко американский политик выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп окажет Киеву сильную партнёрскую поддержку.

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины и выражения ему поддержки Вашингтона. Формальным поводом для визита стало 25-летие установления дипломатических отношений между США и постсоветской независимой Украиной.

Байден также встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Вице-президент США призвал украинские власти к усилению борьбы с коррупцией.

Соединенные Штаты поддержали украинские реформы после протестных выступлений в Киеве 2013–2014 годов и смещения пророссийского президента Виктора Януковича. С тех пор Вашингтон инвестировал в Украину более 3 миллиардов долларов и ввел санкции против Москвы в связи с российской аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины.

После визита в Киев Байден направится в швейцарский город Давос для участия в мировом экономическом форуме.