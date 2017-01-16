В прокуратуру направлены показания о женском обрезании в Дагестане

Фонд "Правовая инициатива" направил в Генеральную прокуратуру России расшифровки анонимных опросов 25 жительниц Дагестана, которые сообщили, что подверглись женскому обрезанию. Также в ведомство направлены показания 17 экспертов.

В фонде уточнили, что послали документы в ответ на требование прокуратуры предоставить персональные данные женщин, подвергшихся процедуре.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура поручила проверить сообщения о женском обрезании в Дагестане. Это произошло после того, как фонд "Правовая инициатива" опубликовал доклад, из которого следует, что некоторых районах Дагестана девочкам в возрасте до 12 лет до сих пор делают обрезание.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сначала косвенно подтвердил эту информацию, назвав женское обрезание "борьбой с развратом", но потом отказался от своих слов.