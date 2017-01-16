В Казахстане арестованы бывшие чиновники администрации президента

В Казахстане арестован бывший заместитель главы президентской администрации Баглан Майлыбаев. Как сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ), одновременно арестован бывший заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин. Оба арестованных подозреваются в "незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов". Суд в Астане санкционировал арест бывших сотрудников администрации президента, оба содержатся в следственном изоляторе, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на КНБ.

Это не первое громкое задержание чиновникв, занимавших высокие посты. Недавно был взят под арест бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, его подозревают в получении взяток. Под арестом находистя и глава государственного пенсионного фонда Руслана Ерденаева, его обвинили в хищениях. В конце декабря Комитет национальной безопасности сообщал о задержании и аресте своего бывшего председателя Нартая Дутбаева по подозрению в "разглашении госсекретов". Вместе с Дутбаевым арестованы и несколько дипломатов.