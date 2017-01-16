16-22 января. Неделя звезд хоккея. Уфа, Россия
16-29 января. Теннис АТР серии Большого Шлема. Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн
16-29 января. Теннис WTА серии Большого Шлема. Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн
16-29 января. Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Франция
16-29 января. Шахматы. Международный турнир Tata Steel Chess. Вейк-ан-Зее, Нидерланды
16 января – 5 февраля. Футбол. Кубок африканских наций. Габон
19-22 января. Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
20-22 января. Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Мужчины. Кицбюэль, Австрия. Женщины. Гармиш-Партенкирхен, Германия
20-22 января. Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Женщины. Зао, Япония. Мужчины. Закопане, Польша
21-22 января. Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Ульрисехамн, Швеция
21-22 января. Двоеборье. Этап Кубка мира. Шо-Нев, Франция
21-22 января. Бобслей. Этап Кубка мира. Санкт-Мориц, Швейцария
16 января
Футбол. Чемпионат Испании. 18 тур
"Малага" – "Реал Сосьедад"
Футбол. Чемпионат Италии. 20 тур
"Торин" – "Милан"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Амур" – "Йокерит"
"Адмирал" – "Динамо" Мн
"Куньлунь" – "Динамо" Р
"Барыс" – "Салават Юлаев"
"Локомотив" – "Лада"
"Динамо" М – "Ак Барс"
17 января
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Трактор" – "Автомобилист"
"Спартак" – "Слован"
"Медвешчак" – "Югра"
18 января
Футбол. Чемпионат Франции. 17 тур
"Нант" – "Кан"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Нк – "Барыс"
"Металлург" Мг – "Авангард"
"Ак Барс" – "Салават Юлаев"
"Витязь" – "Лада"
"Динамо" М – ЦСКА
19 января
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Амур" – "Адмирал"
"Автомобилист" – "Югра"
"Металлург" Мг – "Авангард"
"Трактор" – "Куньлунь"
"Нефтехимик" – "Слован"
"Северсталь" – "Медвешчак"
"Торпедо" – "Локомотив"
"Динамо" Мн – "Динамо" Р
СКА – "Йокерит"
"Сочи" – "Спартак"
Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
20 января
Футбол. Чемпионат Испании. 19 тур
"Лас-Пальмас" – "Депортиво"
Футбол. Чемпионат Германии. 17 тур
"Фрайбург" – "Бавария"
Футбол. Чемпионат Франции. 21 тур
"Бастия" – "Ницца"
Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Мужчины. Кицбюэль, Австрия
Мужчины. Супергигант
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Женщины. Зао, Япония
Женщины. Личный зачет. NH
21 января
Футбол. Чемпионат Англии. 22 тур
"Ливерпуль" – "Суонси"
"Борнмут" – "Уотфорд"
"Кристал Пэлас" – "Эвертон"
"Мидлсбро" – "Вест Хэм"
"Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед"
"Вест Бромвич Альбион" – "Сандерленд"
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"
Футбол. Чемпионат Германии. 17 тур
"Шальке-04" – "Ингольштадт"
"Вольфсбург" – "Гамбург"
"Аугсбург" – "Хоффенхайм"
"Вердер" – "Боруссия" Д
"Дармштадт" – "Боруссия" М
"Лейпциг" – "Айнтрахт"
Футбол. Чемпионат Испании. 19 тур
"Эспаньол" – "Гранада"
"Реал" – "Малага"
"Алавес" – "Леганес"
"Вильярреал" – "Валенсия"
Футбол. Чемпионат Италии. 21 тур
"Кьево" – "Фиорентина"
"Милан" – "Наполи"
Футбол. Чемпионат Франции. 21 тур
"Нант" – "Пари Сен-Жермен"
"Бордо" – "Тулуза"
"Дижон" – "Лилль"
"Кан" – "Нанси"
"Генгам" – "Ренн"
"Метц" – "Монпелье"
Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Ульрисехамн, Швеция
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
Мужчины. Дистанционные соревнования. Индивидуальная гонка, 15 км (С)
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины. Скоростной спуск
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Женщины. Скоростной спуск
Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира
Зао, Япония
Женщины. Личный зачет. NH
Закопане, Польша
Мужчины. Командный зачет. HS-140
Бобслей. Этап Кубка мира. Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины. Двойка
Мужчины. Двойка
22 января
Футбол. Чемпионат Англии. 22 тур
"Саутгемптон" – "Лестер"
"Арсенал" – "Бёрнли"
"Челси" – "Халл"
Двоеборье. Этап Кубка мира. Шо-Нев, Франция
Личный зачет. К-120 + 10 км
Футбол. Чемпионат Германии. 17 тур
"Байер" – "Герта"
"Майнц" – "Кёльн"
Футбол. Чемпионат Испании. 19 тур
"Осасуна" – "Севилья"
"Атлетик" – "Атлетико"
"Бетис" – "Спортинг"
"Реал Сосьедад" – "Сельта"
"Эйбар" – "Барселона"
Футбол. Чемпионат Италии. 21 тур
"Ювентус" – "Лацио"
"Дженоа" – "Кротоне"
"Палермо" – "Интер"
"Пескара" – "Сассуоло"
"Болонья" – "Торино"
"Эмполи" – "Удинезе"
"Аталанта" – "Сампдория"
"Рома" – "Кальяри"
Футбол. Чемпионат Франции. 21 тур
"Монако" – "Лорьян"
"Сент-Этьен" – "Анжер"
"Лион" – "Марсель"
Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
Женщины. Эстафета. 4 х 6 км
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Ульрисехамн, Швеция
Женщины. Эстафета, 4 х 7,5 км
Мужчины. Эстафета, 4 х 10 км
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины. Слалом
Гармиш-Партенкирхен, Германия
Женщины. Супергигант
Двоеборье. Этап Кубка мира. Шо-Нев, Франция
Личный зачет. К-120 + 10 км
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Мужчины. Закопане, Польша
Личный зачет. HS-140
Бобслей. Этап Кубка мира. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины. Четверка