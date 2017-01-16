"Испытав такое горе, молчать мы не можем"

В московском "Театре.doc" 15 января состоялась премьера спектакля "Новая Антигона", в основу которого легли материалы журналистки "Новой газеты" Елены Костюченко об акции "Матерей Беслана" 1 сентября 2016 года. В тот день несколько женщин, чьи дети погибли в результате теракта, пришли на траурное мероприятие в футболках с надписями "Путин – палач Беслана". Участниц акции задержали в грубой форме и обвинили по статьям "Неповиновение сотрудникам полиции" и "Нарушение правил проведения митингов". Четырем активисткам суд назначил по 20 часов общественных работ, двух оштрафовал на 20 тысяч рублей.