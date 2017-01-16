"Кавказ.Реалии": в Чечне застрелен личный охранник Кадырова

В Чечне погиб Алихан Музаев – один из охранников главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников онлайн-издания, Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами планировал вооруженную акцию против чеченских властей. Вечером 15 января местные органы безопасности задержали его, а через некоторое время вернули семье его тело.

Официальная версия произошедшего – самоубийство в ходе задержания. Сообщается, что Музаев выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. Семья Музаева не верит в версию о суициде.

18 декабря 2016 года произошло нападение на полицейских в Грозном. Были убиты семеро нападавших и четверо полицейских. В связи с этим нападением органы безопасности Чечни задержали десятки человек. Издание "Кавказский узел" сообщило о том, что троих раненых участников нападения позднее убили в больнице. Власти Чечни это отрицают.

Кроме того, за последние дни в Чечне, как утверждает Кадыров, были задержаны около 60 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство".