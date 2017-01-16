Черногорские власти готовы судить российских граждан заочно

Власти Черногории, расследующие попытку убийства бывшего премьера Мило Джукановича, готовы судить заочно двоих российских граждан Эдуарда Широкова и Владимира Попова, проходящих по этому делу. Об этом черногорский прокурор Велько Рутович сообщил в эфире государственного телеканала RTCG.

О местонахождении двоих россиян в настоящее время ничего не известно. Российские власти не комментируют попытку дестабилизации Черногории, которую, как полагает следствие, планировалось осуществить после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Рутович сообщил, что в планировании убийства Мило Джукановича, который после выборов покинул премьерский пост, подозревается только Широков. Его также обвиняют в создании преступной организации и попытке совершения терактов.



45-летний Широков из Читы и 36-летний Попов из Кургана были недавно объявлены в международный розыск. Их данные и фотографии размещены на сайте Интерпола.

Глава черногорского офиса Интерпола Деян Джурович сообщил, что он связывался в середине ноября с российскими представителями, которые подтвердили номера паспортов и даты рождения Широкова и Попова, однако не предоставили других сведений, которые были запрошены. По словам Джуровича, данные, необходимые для объявления в международный розыск были получены при содействии полиции Сербии, которая также занимается расследованием этого дела.

По версии следствия, россияне совместно с группой граждан Сербии создали преступную группу, которая готовила масштабные беспорядки и захват госучреждений в Черногории сразу после выборов. Непосредственно перед голосованием в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. Позднее черногорские власти заявили о причастности "российских националистов" к этому делу, указав в то же время, что у них нет доказательств их связей с официальными российскими властями.

В Москве отвергли какую-либо причастность к произошедшему. Предполагается, что к заговору могли быть причастны до 500 человек.