Меркель ответила на критику Трампа в адрес миграционной политики ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на критику европейской миграционной политики со стороны избранного президента США Дональда Трампа призвала не связывать борьбу с терроризмом и вопрос о приёме беженцев.

Глава германского правительства подчеркнула, что европейцы сами определяют свою судьбу и призвала страны Евросоюза к укреплению сотрудничества. По словам Меркель, в борьбе с терроризмом Европе помогут экономическая мощь и эффективная система принятия решений.

Трамп в интервью изданиям Bild и The Times назвал проводимую канцлером Меркель политику по приёму беженцев "катастрофической ошибкой", связав теракт на рождественской ярмарке в Берлине с миграционным кризисом. По его словам, наплыв беженцев также привёл к выходу Великобритании из Евросоюза.