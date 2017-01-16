Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Меркель ответила на критику Трампа в адрес миграционной политики ФРГ

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Смотреть комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на критику европейской миграционной политики со стороны избранного президента США Дональда Трампа призвала не связывать борьбу с терроризмом и вопрос о приёме беженцев.

Глава германского правительства подчеркнула, что европейцы сами определяют свою судьбу и призвала страны Евросоюза к укреплению сотрудничества. По словам Меркель, в борьбе с терроризмом Европе помогут экономическая мощь и эффективная система принятия решений.

Трамп в интервью изданиям Bild и The Times назвал проводимую канцлером Меркель политику по приёму беженцев "катастрофической ошибкой", связав теракт на рождественской ярмарке в Берлине с миграционным кризисом. По его словам, наплыв беженцев также привёл к выходу Великобритании из Евросоюза.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG