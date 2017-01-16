Байден: Киев выполнит обязательства только после прекращения огня

Вице президент США Джозеф Байден, посетивший Киев, заявил, что Украина может выполнить политическую часть Минских договоренностей только после прекращения российской агрессии.

По словам американского политика, Москва и подконтрольные ей силы на востоке Украины должны выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Это, отметил Байден, позволит Донбассу вновь стать мирным и безопасным регионом.

Выступая после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, Байден выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп окажет Киеву действенную поддержку.

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины и выражения ему поддержки Вашингтона. Формальным поводом для визита стало 25-летие установления дипломатических отношений между США и постсоветской независимой Украиной.

Соединенные Штаты поддержали украинские реформы после протестных выступлений в Киеве 2013–2014 годов и смещения пророссийского президента Виктора Януковича. С тех пор Вашингтон инвестировал в Украину более 3 миллиардов долларов и ввел санкции против Москвы в связи с российской аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины.