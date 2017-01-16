СМИ: бывшего лейтенанта, обвиненного в убийстве чеченцев, выпустили по УДО

Бывший лейтенант Сергей Аракчеев, осужденный по обвинению в убийстве жителей Чечни, досрочно освобожден из тюрьмы за примерное поведение. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аракчеева отпустили по условно-досрочному освобождению из колонии в Нижнем Новгороде 16 декабря 2016 года. Сообщается, что он покинул Россию из соображений собственной безопасности.

Аракчеев вместе со старшим лейтенантом Евгением Худяковым проходил по делу об убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варанды в январе 2003 года. Они отвергли обвинения, коллегия присяжных дважды выносила бывшим военнослужащим оправдательные вердикты.

Защита настаивала на проведении экспертизы и исследования на полиграфе. В 2007 году военнослужащие были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно.