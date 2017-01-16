Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Иск проходит в рамках Конвенции по противодействию финансированию терроризма. В Киеве утверждают, что Россия нарушила соответствующую конвенцию посредством аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе. Президент Украины Пётр Порошенко связал действия сепаратистов с терроризмом.

В ноябре 2016 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия признается государством-оккупантом, а Крым и Севастополь — временно оккупированными территориями. В документе, кроме прочего, осуждается ущемление прав человека в Крыму, в том числе крымских татар и украинцев. В Кремле назвали действия ООН "необъективными и предвзятыми".