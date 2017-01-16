В США арестована жена мужчины, устроившего стрельбу в клубе в Орландо

В США арестована Нур Салман, жена Омара Матина, застрелившего 49 человек в ночном клубе в Орландо в июне прошлого года. Об этом сообщает телеканал CNN.

Арестованную подозревают в пособничестве преступнику, а также в препятствовании правосудию. Правоохранительные органы полагают, что во время допроса после нападения женщина дала полиции ложные показания. Суд над подозреваемой состоится во вторник, 17 января.

12 июня 2016 года в городе Орландо, штат Флорида, американец афганского происхождения Омар Матин устроил стрельбу и захватил заложников в гей-клубе. Погибли 49 человек, ещё около 50 были ранены. Стрелявший заявил о своей приверженности к запрещенной в России экстремистской группировке "Исламское государство".