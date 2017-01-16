Петербургская НКО "Беллона" признана "иностранным агентом"

В Санкт-Петербурге Министерство юстиции включило Экологический правозащитный центр "Беллона" в список так называемых иностранных агентов. По мнению эксперта организации, до недавнего времени многолетнего руководителя петербургской "Беллоны" Николая Рыбакова, в этом списке находится цвет российского гражданского общества, так что быть внесенным туда равносильно получению знака качества.



По словам Рыбакова, защищая интересы гражданских активистов и простых граждан, чьи права на благоприятную окружающую среду нарушаются, "Беллона" часто мешает бизнес-интересам крупных компаний, так что давление на нее со стороны властей вполне закономерно. Эксперт считает закон об иностранных агентах чрезвычайно вредным и антиконституционным, в то же время он обращает внимание на то, что даже из этого закона экологические организации исключены. Тем не менее, их перечень в реестре Минюста весьма внушителен.



Организация является частью одноименного международного экологического объединения, она существует в России с 1998 года. "Беллона" на международном уровне ставит вопросы экологической безопасности, защиты окружающей среды и экологических прав человека. Она занимается подготовкой докладов и независимых экспертных заключений по безопасности в атомной энергетике, по проблемам обращения с отработавшим ядерным топливом, транспортировки нефти и газа, по развитию возобновляемой энергетики.

Николай Рыбаков напоминает, что "Беллона" участвовала в борьбе против строительства Охта-Центра, против уничтожения Химкинского леса, защищала от застройки Сиверский лес, она постоянно консультирует гражданских активистов, защищающих свои леса, реки о озера от чиновников, которые застраивают их своими дачами.

Правозащитники "Беллоны" считают, что, борясь с экологами, государство наносит вред не столько НКО, сколько гражданам, которые в результате становятся менее защищенными от произвола бизнесменов и чиновников. Будет ли "Беллона" оспаривать решение Минюста, в организации еще не решили.