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В США умер последний побывавший на Луне астронавт Юджин Сернан

Астронавт Юджин Сернан на Луне

Астронавт Юджин Сернан на Луне

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В США в возрасте 82 лет умер астронавт Юджин Сернан, известный как последний человек, ходивший по поверхности Луны. Об этом сообщает НАСА.

В декабре 1972 года Сернарн и геолог Харрисон Шмитт провели на Луне более трех суток, за это время они трижды выходили на её поверхность. Сернан вернулся на лунный модуль вторым. Таким образом, он был последним человеком, ходившим по Луне.

Сернан трижды летал в космос. В 1966 году он стал вторым американским астронавтом, который совершил выход в открытый космос. В декабре 1972 года он возглавил последнюю миссию на Луну на "Аполлоне-17".

В 1976 году Сернан ушел на пенсию. С тех пор он занимался бизнесом и работал комментатором на телевидении. Согласно сообщению, он умер в кругу семьи.

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