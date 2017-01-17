Обама покидает Белый дом с рейтингом одобрения в 58 %

Рейтинг популярности президента США Барак Обама, который покидает Белый дом, составляет 58 процентов. Самых высоких показателей (78 процентов) рейтинг Обамы достигал после избрания в 2009 году, а самых низких – 42 процентов – в 2014-м. Эти данные приводятся в исследовании института общественного мнения Gallup.

Авторы опроса отмечают, что действующий президент США обошел своего предшественника Джорджа Буша - младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали лишь 40 процентов граждан США.

В то же время Дональд Трамп вступает в должность президента США с самым большим антирейтингом за время измерений этого показателя Gallup с 1992 года. 55 процентов американцев недовольны будущим американским лидером. Положительно о Трампе отзываются лишь 40 процентов респондентов.

В США активисты движения за гражданские права проводят неделю протестов против инаугурации избранного президента США. Митинги будут продолжаться до вступления Дональда Трампа в должность 20 января. Их участники выражают несогласие с будущей политикой Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах.