Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой

Россия опустилась на 14 строчек и заняла 26-ю позицию в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index. В 2016 году Россия находилась на 12-м месте рейтинга, а в 2015-м занимала 14-е место.

Это самое существенное снижение позиций среди 50 стран, попавших в рейтинг. Bloomberg объясняет это санкциями в отношении Москвы, введенными в 2014 году за аннексию Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины, и последствиями падения цен на нефть.

Лидером рейтинга третий год подряд становится Южная Корея, второе место у Швеции, третье – у Германии. В десятку стран с наиболее инновационной экономикой также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

При составлении Bloomberg Innovation Index агентство принимало в расчет траты на научные исследования и разработки, количество публичных высокотехнологичных компаний в стране, распространенность высшего образования, добавленную стоимость товаров, число регистрируемых патентов и количество исследователей.