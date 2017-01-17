У мемориала Немцова в Москве задержали нескольких активистов

В ночь на вторник у народного мемориала Борису Немцову был задержан активист Михаил Силич. Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что он стоял с российским флагом, чем привлек внимание полиции.

В понедельник вечером на этом же месте были задержаны еще трое активистов – Иван Шаравин, Борис Казадаев и Марина Лебедева. Полицейские обвинили их в проведении незаконного митинга. Шаравин, в свою очередь, заявил, что регулярно дежурит у мемориала, Лебедева принесла ему чай, а Казадаев просто подошел почтить память оппозиционного политика.

На всех троих были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего активистов отпустили, передает "ОВД-Инфо".

Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте гибели политика был организован народный мемориал. Власти столицы и прокремлевские активисты неоднократно его разоряли, а дежуривших у мемориала граждан задерживала полиция.