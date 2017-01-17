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Новости

Йемен: жертвами двухлетнего вооружённого конфликта стали 10 тысяч человек

Вооружённые повстанцы-хуситы в Йемене, январь 2017

Вооружённые повстанцы-хуситы в Йемене, январь 2017

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Жертвами вооружённого конфликта в Йемене с 2014 года стали около десяти тысяч человек. Боевые действия на территории страны ведутся между хуситами (шиитскими повстанцами) и войсками международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает правительство Йемена.

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джеми Макголдрик заявил, что реальное число погибших может быть больше. По его словам, ранения в результате боевых действий получили почти 40 тысяч человек.

Конфликт между хуситами и войсками коалиции обострился в марте 2015 года, когда авиация союзников начала бомбить позиции повстанцев, чтобы восстановить в Йемене власть международно признанного правительства.

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