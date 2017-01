Деволдер: нешоферский шансон

Хедлайнер четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе" – бельгийская инди-группа Balthazar и один из ее вокалистов Маартен Деволдер со своим новорожденным сольным проектом Warhaus. О том, как альтернативный рок превращается в нешоферский шансон, из студии Свободы рассказывает Артемий Троицкий:

​Главный герой программы сегодня – бельгиец из города Гента, и зовут его Маартен Деволдер. Но сначала немного общего фона и культурного контекста. Бельгия – страна небольшая и в музыкальном отношении недооцененная. Что неудивительно, поскольку традиционно Бельгия находится в тени Франции и лавры достаются большому соседу. Мало кто помнит, что многие суперзвезды французского шансона от великого Жака Бреля до популярных Лары Фабиан, Арно и Наташи Атлас – на самом деле уроженцы Бельгии. В 1980-е годы, десятилетие "новой волны" и брутальной электроники, Бельгия вновь была на передовых позициях с Front 242 и Honeymoon Killers; в 1990-е годы блистала "Антверпенская сцена" – Deus и Kiss My Jazz. Сейчас, после некоторой паузы, у бельгийцев вновь появился музыкальный коллектив европейского уровня, и он имеет непосредственное отношение к нашему герою. Это группа Balthazar, чью песню Bunker из их третьего и последнего на данный момент альбома Thin Walls, "Тонкие стены", я вам и представляю.

Стильный Balthazar с композицией Bunker

У группы Balthazar, что бывает нечасто в поп-практике, два равноправных автора-солиста – Маартен Деволдер и Джинти Депре. И вот в прошлом году первый из них, несмотря на впечатляющий успех альбома Thin Walls не только в Бельгии, но и во Франции, Голландии, Германии и даже Британии, предпринял прогулку "налево", неожиданно записав сольный альбом.

Как сейчас принято, артист Деволдер выпустил его не под своим слегка коряво звучащим на глобальный слух именем, а под псевдонимом Warhaus (в буквальном переводе – "склад" или "ангар"), будто это и не один человек вовсе, а целый ансамбль. Называется альбом We Fucked А Flame Into Being – "Мы вдохнули пламя в бытие", если использовать нормативную лексику. Впрочем, это вполне литературная фраза из классического произведения Дэвида Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". Наверное, можно перевести и как "Мы впендюрили пламя в бытие", так будет точнее... Альбом получился замечательный; очень он меня порадовал, открыв большой европейский лирический талант в лице 28-летнего Маартена Деволдера. Вот еще две песни из этого альбома, первая из них называется The Good Lie, "Приятная ложь".

Warhaus ​вдувает пламя в бытие: композиция The Good Lie

Вообще, когда действующий участник коллектива создает самостоятельный проект, всегда интересно – зачем это и что его мотивирует? В данном случае причины явно имеют творческий характер: если Balthazar – ярко выраженная группа альтернативного рока, то Warhaus склоняется к шансону, притом в самой меланхоличной его разновидности. Вспоминаются и упомянутый уже Жак Брель, и некоторые более актуальные исполнители вроде Ника Кейва. Следующая песня посвящена городу Брюсселю. Да, сам Маартен Деволдер из фламандской провинции, но Брюссель тоже произвел на него впечатление, и судя по всему, не самое веселое.

Warhaus ​с композицией Bruxelles

Warhaus в лице Маартена Деволдера c альбомом We Fucked A Flame Into Being – молодой бельгийский песенный декаданс. Как будет пролегать творческий путь этого весьма интересного артиста в дальнейшем, насколько жизнеспособным окажется его новый проект? Многое зависит от тиражей и рейтингов – и тут раскрученные рок-группы, конечно, имеют преимущество. Хотя... карьеры Стинга или Бьорк тоже выросли из сольных экспериментов.

