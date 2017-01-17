Суд признал законным продление ареста "узнику Болотной" Бученкову

Московский городской суд во вторник оставил в силе решение о продлении до 6 марта ареста Дмитрию Бученкову, который проходит в качестве обвиняемого по так называемому "Болотному делу". Жалоба защиты была отклонена, сообщает адвокат Светлана Сидоркина.

На минувшей неделе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал российским властям добровольно признать нарушения в отношении Бученкова, в частности – его прав на свободу и личную неприкосновенность.

Дмитрий Бученков был задержан в декабре 2015 года по обвинении в участии в массовых беспорядках. Родственники и очевидцы настаивают, что его не было на Болотной площади 6 мая 2012 года во время оппозиционного митинга, который закончился столкновениями демонстрантов с полицией.