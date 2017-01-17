ЕСПЧ: закон о запрете усыновления в США нарушил права усыновителей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал, что принятый Госдумой в конце 2012 года закон, запрещающий американским семьям усыновлять детей из России, нарушил их права. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Таким образом, ЕСПЧ встал на сторону 16 граждан США, которые намеревались усыновить из России и уже начали оформлять необходимые документы, но не смогли завершить процедуру из-за принятия закона и его вступления в силу 1 января 2013 года. Им присуждена компенсация размере 3 тысячи евро каждому.

Всего в суд обратились 45 американских граждан, которые собирались усыновить 27 детей. Они уже успели встретиться с детьми, а некоторые получили подтверждение от властей, что их семьи подходят для усыновления.

Закон, запрещающий усыновление российских сирот в США, который его противники называют "законом подлецов", был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года и вступил в силу через три дня. Путин и принимавшие закон депутаты заявляли, что речь идет об ответе на принятие в Соединенных Штатах "Закона Магнитского" о санкциях против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека.