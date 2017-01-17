В Екатеринбурге отметили Всемирный день "Битлз"

Уральский фан-клуб "Битлз" отметил World Beatles Day с лопатами в руках. Единственный в России памятник ливерпульской четверке засыпало снегом, так что празднование началось с субботника. Пробив дорогу к скульптурам, участники клуба возложили цветы и заявили, что участок городской набережной, где установлен памятник, этим летом переименуют в площадь Леннона. В 2012 году улица Леннона появилась в Челябинске. Всемирный день The Beatles 16 января отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 года. В этот день в 1957 году был открыт клуб "The Cavern", где дебютировала группа