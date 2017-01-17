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Новости

Лавров пригласил представителей США к переговорам по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции в Москве 17 января 2017

Глава МИД России Сергей Лавров и представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции в Москве 17 января 2017

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Россия приглашает на встречу в Астане по сирийскому урегулированию представителей ООН и США, заявил во вторник, 17 января, на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил надежду, что новая вашингтонская администрация "сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом уровне, на котором посчитает возможным".

Лавров рассчитывает, что взаимодействие по сирийскому кризису "с командой Дональда Трампа будет более эффективным, чем с администрацией Обамы", отмечает "Немецкая волна". Министр отметил, что к договоренностям о прекращении огня в Сирии могут присоединиться те вооруженные группы оппозиции, которые не подписали соглашение о перемирии 29 декабря прошлого года.

Переговоры в Казахстане, намеченные на 23 января, являются частью совместной стратегии России, Турции и Ирана, с помощью которой они надеются положить конец продолжающейся более шести лет гражданской войне в Сирии.

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