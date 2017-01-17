Командир батальона "Север" дал показания по делу об убийстве Немцова

Командир батальона "Север" МВД Чечни Алибек Делимханов заявил на суде по делу об убийстве Бориса Немцова, что не отправлял предполагаемого исполнителя преступления и своего подчиненного Заура Дадаева в командировку в Москву в июне 2014 года – марте 2015 года. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Делимханов также заявил, что не направлял в Москву своего заместителя Руслана Геремеева, которого родные и соратники Немцова называли организатором убийства. Он сказал, что не знает, где находится Геремеев, и не помнит, почему его уволили из батальона.

На вопросы об обстоятельствах убийства Немцова и причастных к этому преступлению Делимханов ответил, что ничего не знает. При этом он заявил, что согласен с высказыванием главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Дадаева "патриотом" России и выразил уверенность в его невиновности.

6 декабря по ходатайству защиты потерпевших Делимханова вызвали в суд вместе с Русланом Геремеевым, который на заседание не явился. Ранее адвокаты семьи Немцова также просили суд допросить депутата Госдумы от "Единой России", брата Алибека Делимханова – Адама Делимханова и главу Чечни Рамзана Кадырова. Суд отказался удовлетворить эту просьбу.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся пять человек. Обвинение объявило заказчиком преступления водителя Геремеева – Руслана Мухудинова.