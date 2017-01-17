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Командир батальона "Север" дал показания по делу об убийстве Немцова

Суд по делу об убийстве Немцова

Суд по делу об убийстве Немцова

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Командир батальона "Север" МВД Чечни Алибек Делимханов заявил на суде по делу об убийстве Бориса Немцова, что не отправлял предполагаемого исполнителя преступления и своего подчиненного Заура Дадаева в командировку в Москву в июне 2014 года – марте 2015 года. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Делимханов также заявил, что не направлял в Москву своего заместителя Руслана Геремеева, которого родные и соратники Немцова называли организатором убийства. Он сказал, что не знает, где находится Геремеев, и не помнит, почему его уволили из батальона.

На вопросы об обстоятельствах убийства Немцова и причастных к этому преступлению Делимханов ответил, что ничего не знает. При этом он заявил, что согласен с высказыванием главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Дадаева "патриотом" России и выразил уверенность в его невиновности.

6 декабря по ходатайству защиты потерпевших Делимханова вызвали в суд вместе с Русланом Геремеевым, который на заседание не явился. Ранее адвокаты семьи Немцова также просили суд допросить депутата Госдумы от "Единой России", брата Алибека Делимханова – Адама Делимханова и главу Чечни Рамзана Кадырова. Суд отказался удовлетворить эту просьбу.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. На скамье подсудимых по обвинению в совершении этого преступления находятся пять человек. Обвинение объявило заказчиком преступления водителя Геремеева – Руслана Мухудинова.

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