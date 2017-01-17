"Байкеры за Трампа" обещают не допустить беспорядков на инаугурации

Американские байкеры, поддерживающие избранного президента Дональда Трампа, намерены провести акцию в его поддержку в день его вступления в должность - 20 января - и заявляют о том, что не допустят нарушения порядка со стороны противников Трампа.

Как заявил в эфире телеканала Fox глава организации "Байкеры за Трампа" Крис Кокс, ожидается, что в Вашингтон на инаугурацию съедется около 5 тысяч мотоциклистов. По словам Кокса, байкеры готовы выстроить из своих тел "стену из мяса", чтобы не пропустить возможных участников акций протеста к месту, где пройдет церемония инаугурации.

По словам Кокса, всего в организации состоит около 200 тысяч человек. Они уже проводили массовые мероприятия во время съезда Республиканской партии в июле, когда кандидатура Трампа была выдвинута в президенты.

Противники Дональда Трампа - представители женских организаций, меньшинств, активисты Демократической партии - также съезжаются в Вашингтон для организации протестов. Ожидается, что самая массовая акция пройдет в субботу, 21 января, уже после инаугурации.