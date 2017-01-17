Глава КНР Си Циньпинь:"Никто не выйдет победителем в торговых войнах"

Председатель КНР Си Цзиньпин открыл заседание Всемирного экономического форума в Давосе речью в защиту глобализации и свободной торговли. Он стал первым главой Китая, который принял участие в ежегодной встрече лидеров стран и руководителей бизнеса в швейцарских Альпах за его 47-летнюю историю.

Си Цзиньпин заявил, что не было "никакого смысла обвинять экономическую глобализацию в мировых экономических проблемах", добавив, что международные финансовые кризисы вызваны чрезмерным стремлением к получению прибыли. Китайский лидер призвал отказаться от протекционистской торговой политики, предупреждая, что "никто не выйдет победителем в торговых войнах."

По его словам, процесс глобализации способствует мировому экономическому развитию, активизации мировой торговли и перемещения товаров, стимулирует обмен технологиями и достижениями научно-технического прогресса, и, в результате, общему процветанию человечества.



Председатель КНР отметил, что "экономическая глобализация ведет к возникновению новых проблем", вызванных недостатком опыта управления. Этого не надо бояться, сказал Си Цзиньпин.

Четырехдневный форум в Швейцарии проходит на фоне опасений, что новая администрация США может ввести протекционистские меры.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, высказался против международных торговых сделок и пригрозил поднять тарифы на товары, импортируемые из Китая.

Старший советник избранного президента США Энтони Скарамуччи заявил, что комментарии Трампа по поводу того, что НАТО является "устаревшей" отрагизанцией отражает то, как изменился мир, но это не следует толковать, что НАТО должно стать достоянием истории.

"НАТО действует, но есть вещи о ней, которые необходимо изменить, и есть части, которые, по словам Трампа, "устарели", - заявил Энтони Скарамуччи, ныне менеджер хедж-фонда, который станет сотрудником Белого дома Трампа как консультант. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в давсое (Швейцария).

"Мы должны думать об изменении НАТО на передней грани 21 и 22 веков," - отметил Скарамуччи. Он также сказал, что Соединенные Штаты хотят иметь "феноменальные отношения" с Китаем.