Тереза Мэй: Британия выйдет из европейского "общего рынка"

Финальные условия выхода Британии из Европейского союза должны быть одобрены британским парламентом.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Лондоне с речью, посвященной стратегии ее кабинета по вопросу о выходе страны из ЕС.

По словам Мэй, Великобритания не может быть "наполовину в ЕС, а наполовину вне его", и, таким образом, ассоциированное членство Британии в ЕС исключено. Премьер-министр подчеркнула, что страна должна взять под контроль иммиграционные потоки, в том числе и из стран ЕС. Таким образом, Великобритания намерена отказаться от европейского принципа свободного перемещения людей и рабочей силы.

В ходе переговоров с ЕС Лондон также намерен отказаться от членства Британии в "общем рынке" и подчинения европейским регулирующим органам. Однако Мэй подчеркнула, что стремится к заключению новых соглашений о свободе торговли, как с ЕС, так и с другими странами.

По словам Мэй, выход из ЕС должен стать для Британии шагом на пути к тому, чтобы стать "более сильной, справедливой, единой и открытой миру" страной, чем ранее. Премьер-министр подчеркнула, что выход из Евросоюза может позволить Британии развивать более тесные отношенияс другими странами мира, включая США, Канаду, Австралию, страны Азии и Африки. Премьер подчеркнула, что голосование за выход из ЕС не означает отказа от "европейских ценностей". "Мы покидаем Европейский союз, но не Европу" - подчеркнула Мэй.

Премьер-министр пообещала продолжить сотрудничество со странами ЕС в сфере обороны и разведки.

Выход Британии из ЕС поддержало большинство избирателей, принявших участие в референдуме летом прошлого года. До сих пор, однако, британское правительство не направило официального уведомления о выходе из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Тереза Мэй заявляла о том, что это будет сделано до конца марта, однако пока неясно, есть ли у кабинета полномочия для этого шага, или он должен заручиться согласием парламента. Этот вопрос решает Верховный суд.