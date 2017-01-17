Кадыров отрицает, что убитый в Чечне Музаев был его охранником

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью сообщение о том, что погибший накануне Алихан Музаев был его охранником, и заявил, что тот охранял не чиновников, а "хозяйственные постройки".

Кадыров добавил, что Музаева еще 13 лет назад заподозрили в пособничестве незаконным вооруженным формированиям, но тот передал силовым структурам данные, которые помогли привлечь к ответственности более десяти боевиков, сообщает РИА "Новости".

Глава Чечни подчеркнул, что в конце декабря Музаев подал рапорт об увольнении из охраны и заявил, что ему нужно уехать из Чечни.

Накануне портал "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники сообщил, что Алихан Музаев был одним из охранников Кадырова и 15 января погиб при задержании. Собеседники издания рассказали, что мужчину заподозрили в подготовке вооруженной акции против чеченских властей. По официальной версии, Музаев выхватил у полицейского пистолет и застрелился. Его семья в это не верит.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что за последние дни в Чечне были задержаны десятки человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".