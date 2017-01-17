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Фотогалереи

Человек на Луне

В США скончался астронавт Юджин Сернан - член экспедиции "Апполон-17", во время которой нога человека в последний раз ступила на лунную поверхность

В ночь на 17 января в США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции "Апполон-17", во время которой прошла последняя в истории, шестая высадка людей на Луну. Сернану было 82 года. Вспоминаем, как проходила эта уникальная миссия
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Ракету миссии &quot;Аполлон-17&quot; запустили 7 декабря 1972 года
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Ракету миссии "Аполлон-17" запустили 7 декабря 1972 года

В миссии участвовали астронавт Рональд Эванс, Юджин Сернан и геолог Харрисон Шмитт.&nbsp;На фото &ndash; Агню Спиро, вице-президент США в администрации Ричарда Никсона, поздравляет персонал с успешным запуском миссии
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В миссии участвовали астронавт Рональд Эванс, Юджин Сернан и геолог Харрисон Шмитт. На фото – Агню Спиро, вице-президент США в администрации Ричарда Никсона, поздравляет персонал с успешным запуском миссии

Во время миссии Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны трое суток, а Рональд Эванс оставался на орбите и снимал работу коллег на фотокамеры. На фото &ndash; Юджин Сернан (слева) и Харрисон Шмитт (справа) на борту космического корабля
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Во время миссии Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны трое суток, а Рональд Эванс оставался на орбите и снимал работу коллег на фотокамеры. На фото – Юджин Сернан (слева) и Харрисон Шмитт (справа) на борту космического корабля

Астронавт Роланд Эванс извлекает пленку из специальной фотокамеры в открытом космосе
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Астронавт Роланд Эванс извлекает пленку из специальной фотокамеры в открытом космосе

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