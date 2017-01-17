Человек на Луне

В США скончался астронавт Юджин Сернан - член экспедиции "Апполон-17", во время которой нога человека в последний раз ступила на лунную поверхность
В ночь на 17 января в США скончался астронавт Юджин Сернан, член экспедиции "Апполон-17", во время которой прошла последняя в истории, шестая высадка людей на Луну. Сернану было 82 года. Вспоминаем, как проходила эта уникальная миссия
Показать больше
1
Ракету миссии "Аполлон-17" запустили 7 декабря 1972 года
2
В миссии участвовали астронавт Рональд Эванс, Юджин Сернан и геолог Харрисон Шмитт. На фото – Агню Спиро, вице-президент США в администрации Ричарда Никсона, поздравляет персонал с успешным запуском миссии
3
Во время миссии Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны трое суток, а Рональд Эванс оставался на орбите и снимал работу коллег на фотокамеры. На фото – Юджин Сернан (слева) и Харрисон Шмитт (справа) на борту космического корабля
4
Астронавт Роланд Эванс извлекает пленку из специальной фотокамеры в открытом космосе