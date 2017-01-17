Путин отрицает наличие у Кремля компромата на Трампа

Президент России Владимир Путин назвал "фальшивкой" сообщения о якобы имеющихся у российских спецслужб материалах, компрометирующих избранного президента США Дональда Трама. Он добавил, что "заказчики" подобных материалов "хуже проституток".

Выступая во вторник на пресс-конференции после переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, Путин заявил, что в США продолжается "острая внутриполитическая борьба, направленная на подрыв легитимности избранного президента".

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", – добавил президент России, не уточнив, кого конкретно имеет в виду.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, ранее призвавший Трампа быть осторожным с Россией, заявил в понедельник, что не причастен к попаданию так называемого "досье" на избранного президента в прессу. Именно в этом Трамп непрямо обвинил его в своем Твиттере.

10 января портал Buzzfeef опубликовал материалы, предположительно подготовленные бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом. Из них следует, что у Кремля якобы имеется "компромат" на Дональда Трампа. В нем, помимо прочего, утверждается, что Трамп нанимал проституток во время своего визита в Москву в 2013 году. Сведения, содержащиеся в "досье", не подтверждены доказательствами, американские спецслужбы утверждают, что не имеют к ним отношения. Избранный президент США категорически отверг обвинения в свой адрес и предположения о шантаже со стороны России.