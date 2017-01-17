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Новости

"Международная амнистия": борьба с терроризмом ведёт к ограничению прав

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Меры по борьбе с терроризмом, принятые в разных странах Европейского союза после кровопролитных террористических нападений, постепенно приводят к эррозии прав человека. Международная правозащитная организация "Международная Амнистия" подчёркивает, что этот процесс проходит под прикрытием аргументов о защите прав человека.

В докладе, опубликованном 17 января, правозащитники анализируют контртеррористические законы, принятые в 14 странах Европейского союза за последние два года. Авторы доклада утверждают, что эти законы "ведут Европу" к глубокой и перманентной "секьюритизации".

В докладе говорится, что эти законы предоставляеют правительствам повышенные полномочия для усиления слежки за людьми и ограничения свободы слова.

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