"Международная амнистия": борьба с терроризмом ведёт к ограничению прав

Меры по борьбе с терроризмом, принятые в разных странах Европейского союза после кровопролитных террористических нападений, постепенно приводят к эррозии прав человека. Международная правозащитная организация "Международная Амнистия" подчёркивает, что этот процесс проходит под прикрытием аргументов о защите прав человека.

В докладе, опубликованном 17 января, правозащитники анализируют контртеррористические законы, принятые в 14 странах Европейского союза за последние два года. Авторы доклада утверждают, что эти законы "ведут Европу" к глубокой и перманентной "секьюритизации".

В докладе говорится, что эти законы предоставляеют правительствам повышенные полномочия для усиления слежки за людьми и ограничения свободы слова.