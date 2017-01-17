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Новости

Президент Молдавии заявил о желании отказаться от ассоциации с ЕС

Игорь Додон и Владимир Путин во время встречи в Москве 17 января 2017

Игорь Додон и Владимир Путин во время встречи в Москве 17 января 2017

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил во время визита в Москву на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, что не исключает отказа Кишинёва от соглашения об ассоциации с ЕС. По словам Додона, это могло бы стать возможным в случае, если на следующих выборах Партия социалистов получит большинство в парламенте.

Игорь Додон заявил, что "многократно выступал против заключения соглашения об ассоциации с Европейским союзом. По его словам, это соглашение не принесло никаких выгод Молдавии - страна потеряла российский рынок, при этом, отметил Додон, молдавский экспорт в страны ЕС тоже сократился.

Владимир Путин на пресс-конференции, в частности, сказал, что содержание российско-молдавских экономических отношений будет зависеть от того, как Кишинёв будет строить свои отношения с Европейским союзом.

Молдавия подписала в 2014 году соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Москва, в качестве ответной меры на этот шаг Кишинёва, ввела против Молдавии новые таможенные тарифы и отказалась от значительной части молдавского импорта в Россию.

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