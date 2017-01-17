Иран: высказывания Трампа по ядерной сделке - "в основном лозунги"

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил высказывания избранного президента США Дональда Трампа о необходимости пересмотра ядерной сделки с Ираном с "превращением рубашки обратно в хлопок" и заявил, что высказывания Трампа выглядят "в основном как лозунги."

Президент Ирана Рухани сообщил журналистам во вторник, что "пересмотр условий соглашения не имеет никакого смысла." Он добавил, что "Трамп до сих пор сделал много высказываний об этом соглашении. Но это в основном лозунги. Не вижу вероятности того, что что-то произойдет на практике," - отметил Рухани.

Ранее Трамп подверг резкой критике соглашение, заключенное шестью мировыми державами, по которому Иран согласился ограничить обогащение урана в обмен на облегчение санкций, но не сказал, что он планирует сделать о соглашении.



Соглашение подписали Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Ни одна из этих стран не проявил интереса к отмене соглашения или восстановлению санкций.