Киев обвиняет Москву в финансировании международного терроризма

Украина обвиняет Россию в финансировании международного терроризма и в нарушении конвенций ООН.

По данным "Украинской правды", получившей сообщение ООН, Международный уголовный суд в Гааге обнародовал детали иска Украины к России. Киев просит суд признать, что Россия - при посредничестве своих государственных органов, должностных лиц, а также других граждан и компаний - нарушила обязательства в рамках Конвенции против финансирования терроризма, передавая денежные средства, оружие и оказывая помощь в подготовке незаконных вооружённых формирований на востоке Украины, которые участвуют в совершении террористических актов.

В приводимом списке - "ДНР", "ЛНР", группа "Харьковские партизаны" и связанные с ними группы и лица.

В украинском иске выдвинуты также множество претензий к России, касающихся нарушения прав крымских татар.

Киев просит cуд признать, что Россия должна понести ответственность за "систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымскотатарской и украинских общин; проведение незаконного референдума в атмосфере насилия и запугивания; запрет Меджлиса и преследование его лидеров; поддержку и прямое участие в кампании по исчезновению (похищению) и убийству крымских татар; запугивание крымских татар с помощью обысков и задержаний; препятствование крымско-татарским и украинским СМИ; угнетение образования на крымско-татарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин".

