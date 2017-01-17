Александр Городницкий ушел из руководства Русского ПЕН-центра

Поэт, автор бардовских песен Александр Городницкий отказался от должности вице-президента и члена исполкома Русского ПЕН-центра – в связи с расколом в этой организации.

Письмо Городницкого, объясняющее мотивы его поступка, опубликовал в "Фейсбуке" петербургский филолог, член руководства партии "Яблоко" Александр Кобринский.

Как утверждает Городницкий, он до последнего момента пытался бороться за единство организации, однако "возобладала политическая линия", которая привела к "жесткому противостоянию с оскорбительными обвинениями и разборками с обеих сторон".

Городницкий также выразил сожаление в связи с тем, что, как он выразился, "позорная братоубийственная украинская война" придала его песне "Севастополь" политический смысл, который он, по его словам, в нее не вкладывал.

Скандал в Русском ПЕН-центре разгорелся после того, как его руководство в конце декабря исключило из организации журналиста Сергея Пархоменко. Согласно протоколу заседания, за исключение голосовал и Городницкий. Пархоменко считает, что главной причиной исключения стало письмо в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, которое он подписал вместе с некоторыми членами ПЕН-центра. В знак протеста против исключения Пархоменко из организации вышел ряд известных писателей, в том числе Борис Акунин, Владимир Сорокин и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.