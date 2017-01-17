Конституционный суд ФРГ отклонил запрет крайне правой НДП

Конституционный суд ФРГ во вторник отклонил запрет крайне правой Национал-демократической партии (НДП), объяснив это тем, что она слишком слаба, чтобы поставить под угрозу демократию.

Ранее 16 федеральных земель Германии потребовали запрета НДП на фоне растущей поддержки правых групп, которые подогреваются народным негодованием из-за притока большого числа мигрантов.

Критики, в том числе и еврейские группы, осудили решение суда, заявив, что таким образом послан сигнал, узаконивающий распространение ненависти.

В то время как суд усмотрел в целях НДП расистские, антисемитские и ревизионистские ценности, которые нарушают конституцию, он указал, что имеется недостаточно доказательств того, что партия может добиться успеха, и это сделало невозможным запрет.

"В настоящее время отсутствуют конкретные и веские показания, доказывающие, что эти усилия будут успешными", – отмечается в постановлении суда.

Среди политических партий ФРГ, которые готовятся к федеральным выборам в сентябре, НДП находится правее политического спектра от антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии (ФАР)" – которая увеличила поддержку до 15 процентов в опросах общественного мнения из-за кризисной ситуации с беженцами.