Навальный: дизайнер Лебедев получал непрозрачные заказы от властей

Глава Фонда Борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный утверждает, что дизайнер Артемий Лебедев и связанные с ним юридические лица в последние несколько лет заключили более 20 контрактов с государственными структурами - зачастую в обход предписанных законом процедур или с их нарушениями.

Как утверждает Навальный, "в большинстве случаев скрыты и контракты, и стоимость, и акты приёмки". В качестве примера он приводит контракт на разработку логотипа и дизайна для Московского метрополитена - как утверждается, на 117 миллионов рублей.

Ранее Артемий Лебедев написал в Фейсбуке, что по заявлению Навального власти начали проверку одного из контрактов его студии, заключенного в Челябинской области. Навальный подтвердил, что обратился с заявлениями о проверке ряда подобных контрактов. Дизайнер считает, что оппозиционер тем самым мстит ему за нелицеприятные высказывания о Навальном и его выдвижении его кандидатуры в президенты России. При этом Лебедев подчеркнул, что не боится проверок: "честному человеку бояться нечего".