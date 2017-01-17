"Наш ПЕН окончательно сгнил"

Русский ПЕН- клуб: писатели или правозащитники? Чем должны заниматься национальные отделения Международного ПЕН-центра в соотвествии с его Хартией? Почему заявления Русского ПЕНа после аннексии Крыма были абстрактно-гуманистическими и порой откровенно лоялистскими? Казус Сергея Пархоменко или кризис менеджмента и внутреннего смысла существования: почему исключение одного члена ПЕН-клуба повлекло за собой массовый отказ писателей состоять в некогда почтенной организации? Письма в Американский ПЕН и обратно. Почему Русский ПЕН утверждает, что Светлана Алексиевич никогда в нем не состояла? На каком основании Украинский ПЕН-центр отказывает Русскому в участии в Международном конгрессе?

Писатель, поэт, эссеист, переводчик Татьяна Щербина; журналист Сергей Пархоменко; переводчик, издатель Максим Амелин; литературный критик Александр Архангельский; переводчик Ольга Дробот; вице-президент Украинского ПЕН-центра Андрей Курков.

Ведет программу Елена Фанайлова