Александра Бывшева вновь обвиняют в экстремизме за стихи

Против Александра Бывшева возбуждено новое уголовное дело за стихи.

Как сообщает в "Фейсбуке" журналист Александр Подрабинек, в Орловской области сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом вновь усмотрели разжигание розни в размещенном в интернете стихотворении бывшего учителя немецкого языка, посвященном поэту Иосифу Бродскому.

По словам Подрабинека, во вторник в поселке Кромы в доме у Бывшева был проведен обыск, изъят компьютер. 20 января он вызван на допрос.

В июле 2015 года Кромский районный суд приговорил Бывшева к 300 часам исправительных работ за стихотворение "Украинским патриотам".