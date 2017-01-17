Саманта Пауэр: Россия расшатывает мировой порядок

Представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессивных действиях, угрожающих стабильности мирового порядка.

В своем выступлении в Вашингтоне, на заседании неправительственной организации Атлантический совет США Пауэр говорила о незаконном захвате Россией Крыма и российском вмешательстве в конфликт на востоке Украины, о поддержке Москвой правительства Сирии в вооруженном конфликте в этой стране, о попытках Кремля повлиять на выборы в западных странах посредством хакерских атак и распространения дезинформации.

С 20 января, когда вступит в должность новый президент Дональд Трамп, Саманта Пауэр покинет свой пост.