Порошенко: Украина получит от Швейцарии 100 млн долларов

Швейцария выделит Украине 100 миллионов долларов в качестве финансовой помощи.

Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко после переговоров с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард, состоявшихся в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Порошенко, деньги поступят до конца января.

Лидер Украины рассказал также, что во время встречи была достигнута договорённость ускорить совместные действия по возвращению Киеву банковских активов, замороженных в Швейцарии в ходе расследования "преступлений предыдущей власти".

До этого Порошенко провел в Давосе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

