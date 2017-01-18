Обама сократил срок наказания Челси Мэннинг

Президент США Барак Обама - за три дня до истечения срока своих полномочий - смягчил приговор Челси Мэннинг, осужденной за передачу WikiLeaks секретных документов американской разведки к 35 годам лишения свободы.

Речь идет не о помиловании, а о снижении срока наказания до 7 лет. Теперь Мэннинг, как ожидается, выйдет на свободу в мае нынешнего года, сообщает New York Times.

Будучи аналитиком американского разведывательного подразделения в Ираке, ефрейтор Брэдли Мэннинг получил доступ к засекреченным документам - главным образом дипломатической переписке - и передал их сайту WikiLeaks. В 2014 году Брэдли Мэннинг, уже отбывая наказание в военной тюрьме в США, официально сменил пол и имя - на Челси.

Активисты обращались к Обаме с призывами помиловать Мэннинг, указывая, что она признала вину и опасаясь за ее психическое состояние в связи с попытками самоубийства в прошлом. Более миллиона подписей получила также петиция с призывом помиловать живущего в России Эдварда Сноудена, передавшего прессе секретные данные о слежке американских спецслужб за гражданами разных стран. Представитель Белого Дома однако ранее дал понять, что президент Обама видит разницу между случаями Мэннинг и Сноудена.