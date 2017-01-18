Путин и девушки с социальной ответственностью

Владимир Путин решил высказаться в защиту своего нового американского коллеги и высмеял предполагаемый компромат на Дональда Трампа. Вот как он это сделал в изложении РИА "Новости":



Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью..

Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это.

А вот ещё его слова:

Вы знаете, что хочу сказать, проституция — это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим и в том числе в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойного пути. И это в значительной степени вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений

Юлия Галямина:

Я как раз готовлю лекцию о табу и эвфемизмах в политическом дискурсе. А тут такой подарок от Путина

Анна Качкаева:

Если проститутки - это плохо, а наши проститутки - лучшие в мире, то почему у них пониженная социальная ответственность? И мы ведь зачем то имеем дело с людьми хуже проституток, которые, правда, у нас самые лучшие? Интересно, как защиту оценил Трамп

Фраза о "девушках с пониженной социальной ответственностью" хорошо срезонировала со вчерашними же откровениями Сергея Лаврова о переодетых дипломатах, да и вообще - "взорвала Интернет".

Дальше - привычное "соцсети высмеяли".

Глеб Павловский:

Владимир Владимирович конечно сила, но для спичрайтеров #социальнаяответственностьбизнеса - убита

Станислав Белковский:

А как соотносится социальная ответственность с сексуальной ответственностью?

Борис Межуев:

Лица древнейшей социальной ответственности

Таня Фельгенгауэр:

Получается, что теперь нужно говорить "с блэкджеком и девушками с пониженной социальной ответственностью"? так, что ли?

Иван Преображенский:

Политическая женщина с низким уровнем социальной ответственности! - написал Владимир Ильич Ленин и задумался, о ком это он...

Николай Руденский:

Президент Путин усомнился в том, что "Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками". Но не забыл добавить, что "они самые лучшие в мире, безусловно". Это напоминает, как в романе "Петр Первый" Меншиков, закинутый судьбой в строящийся Петербург, жалуется: "Все тело разломило и тянет... Баб нет - вот причина... Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться... Да девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные, да смешливые..."

Юрий Богомолов:

Сталину по свидетельству Бориса Шумяцкого нравилась мопасановская Пышка по причине патриотичности героини и , стало быть, ее повышенной социальной ответственности. Он посмотрел экранизацию Михаила Ромма и одобрил ее.

А вот клуб любителей путинского остроумия.

Дмитрий Дробницкий:

Жжот Верховный!

И про "потренировались в Киеве", и про "наши лучше всех"... Ну и совершенно справедливо про опустившиеся мейнстримные медиа на Западе. Хуже проституток, да. Полицию нравов впору создавать.

Сергей Марков:

Все, теперь "с пониженной социальной ответственностью" - новый мем. В значении," а по сути - проститутки". Все таки президент России крутой. И Трампа защитил так, что не придирешься, но всем понятно - мужик поддержал мужика.

Виталий Третьяков:

Эвфемизм Путина, которым теперь часто будут пользоваться: "девушки с пониженной социальной ответственностью". Интересно, МВД возьмёт на вооружение?

А вот - клуб тех, кому такие шутки не очень по нраву.

Гасан Гусейнов:

Трудно одновременно быть специалистом по проституткам, по найму проституток на смежную работу, по международным отношениям, по морали и по связям с общественностью. И все это без отрыва от основного производства.

Алексей Домников:

Это он тех десятидолларовых имеет ввиду, которые матерей и жён погибших на Курске моряков изображали, а он их разоблачил и социальноответственно <подальше> послал

Алексей Табалов:

Ой, ты че, оказывается у нас Путин - специалист по проституткам (и это даже не про Кабаеву). Видимо у них на пару с Лавровым, который специалист по переодеваниям в женщин, какие-то критические дни настали?

Михаил Пожарский:

С точки зрения нашего тирана, конкурсы красоты - это разновидность проституции. А сама проституция - одновременно и "социальная беда", и позорный ярлык, пригодный для оскорбления оппонентов.

Карина Орлова:

Очевидно, Владимиру Путину представляется, что если ты миллиардер, то можешь получить любую женщину. Особенно, если это участница конкурса красоты. И особенно, если ты тот самый миллиардер, который является организатором этого конкурса красоты. Поразительным образом Владимир Путин недословно процитировал Дональда Трампа, который уже давно объяснил, почему он хватает красавиц за промежность. «Когда ты звезда, они тебе это позволяют. Ты можешь делать все, что захочешь».<...>

Вопрос остался только один: почему Владимир Путин уже четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей списка Forbes, а его филлипинского коллеги Родриго Дутерте там еще нет?

Дмитрий Бавырин:

У Сиятельного довольно казарменный юмор - это не новость. Но с "мягкой силой" сегодня не сложилось. Выдерните его фразу "наши девушки самые лучшие" из контекста местечковой иронии и переведите на сухой язык английского новостного заголовка. Получится:

Владимир Путин: Наши проститутки самые лучшие.

Это даже не Родриго Дутерте. Это уже Пабло Эскобар.

Михаил Крутихин:

Депутаты госдупы поначалу обрадовались тому, что Путин назвал российских проституток лучшими в мире, но потом задумались о том, как повысить свою социальную ответственность.

Между тем, The Insider публикует большое расследование о том, как мог быть получен компромат на Дональда Трампа (если он существует, конечно):

Все московские крупные отели, где останавливаются иностранцы, курирует Оперативно-поисковое управление ФСБ (ОПУ). В задачи «опушников» входит проверка личности зарубежных гостей, сбор информации, а также помощь другим управлениям ФСБ, проводящих свои контрразведывательные мероприятия в гостиницах.

За каждым сотрудником ОПУ закреплен гостиничный номер, в котором он проводит конфиденциальные встречи, отдыхает или «режется» в компьютерные игры. Среди персонала имеются добровольные осведомители из числа администраторов, охранников, официантов, горничных и поваров. Руководство отелей «стукачей» недолюбливает, но вынуждено их терпеть.

Как рассказал The Insider бывший куратор одной из крупных столичных гостиниц, «когда начальство требовало результатов, я просил завербованную горничную наклоняться как можно ниже, чтобы иностранец видел ее трусики». Иногда приманка срабатывала, и вскоре на столе у начальства оказывалось видео с интимным компроматом, а в отношении незадачливого гостя вовсю проводились другие вербовочные подходы. В другом случае, опушник попросил «свою» проститутку незаметно вынести ботинки постояльца и их проверили на наличие «маячков».<...>

Помимо ОПУ ФСБ свой вербовочный интерес к гостиницам и особенно к саунам с девочками, куда нередко наведываются иностранцы, имеет Департамент контрразведывательных операций ФСБ (ДКРО). В ДКРО имеются свои «режиссеры» и им не нужно обращаться за техподдержкой в другие подразделения.

Иногда, впрочем, тайные операции лубянских контрразведчиков выходят наружу. Так, совсем недавно выяснилось, что в нескольких столичных саунах с проститутками, работающих под вывеской ООО «Эледоз», были установлены скрытые видеокамеры ФСБ.

Хозяином борделей являлся бывший сотрудник ГРУ 54-летний Игорь Латынин, занимающий пост ректора НОУ «Институт подготовки кадров для нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности». Вместе с супругой Татьяной, еще одним бывшим грушником Эдуардом Туренко (имеет судимость) и экс-сотрудником ФСИН Вадимом Штефаном, ректор арендовал несколько помещений в разных районах Москвы.