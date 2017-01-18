Эстония и Литва подписали военные соглашения с США

Эстония и Литва подписали 17 января военные соглашения с Соединенными Штатами накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это было сделано для того, чтобы формализовать присутствие войск США на территории этих стран, говорится в сообщениях военных ведомств Эстонии и Литвы.

Третья прибалтийская страна, Латвия, подписала аналогичное соглашение с Соединенными Штатами на прошлой неделе.

Договоренности облегчат развертывание сил США в этих странах и позволят совместные учения и тренировки.

"Мы заинтересованы в продолжении присутствия американских войск в Литве, так как это является одним из ключевых элементов нашей безопасности", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Трамп назвал НАТО, в которую входят Латвия, Эстония, Литва и Соединенные Штаты и 24 другие страны - "устаревшей" организацией. Эти высказывания вызвали переполох в странах Балтии, которые выражают озабоченность по поводу агрессивности России после присоединения полуострова Крым и поддержки сепаратистов на востоке Украины.