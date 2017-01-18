Китай готов посредничать в конфликте РФ с Украиной - Си Цзиньпин

Китай готов играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 17 января.

"Мы искренне надеемся, что Украина поддерживает социальную стабильность и экономическое развитие и готовы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.

Предложение о помощи Китая Украине прозвучало в кулуарах экономического саммита в Давосе. Как отмечают наблюдатели, Китай готов усилить свою роль в то время, когда роль США в посредничестве на Украине может уменьшиться при президенство Дональда Трампа, который стремится развивать отношения с Россией.

Китай ранее не проявлял особого интереса к участию в дипломатических усилиях по прекращению кризиса, вызванного аннексией Россией Крыма в 2014 году и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

Пекин уклонялся принимать ту или иную сторону в конфликте, заявляя, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины, но что западные державы должны принять во внимание законные интересы безопасности России.

В прошлом Пекин не хотел вести политику отчуждения Москвы, своего союзника по многим международным вопросам, избегая втягивания в борьбу между Россией и Западом по поводу будущего Украины. Но эти проблемы были временно отложены в Давосе после того, как Си Цзиньпин заявил, что Китай хотел бы углубить сотрудничество с Украиной "в рамках давней традиции дружбы".