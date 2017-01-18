Премьер-министр Молдавии: страна хочет вступить в ЕС

Премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил недовольство предложением президента страны о том, что бывшая советская республика может отложить торговое соглашение с Европейским Союзом.

Президент Игорь Додон, выступая во вторник в Москве, осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года.

В заявлении для Associated Press в среду, премьер Павел Филип сказал, что Конституция Молдавии не позволяет президенту "объявлять или принимать такие решения", которые он назвал "чистой риторикой".

После того, как Молдавия подписала торговое соглашение ЕС, Россия ввела торговое эмбарго на поставки молдавской винодельческой продукии, а также фруктов и овощей.

Поездка Додона в Москву была его первым зарубежным визитом после избрания президентом в ноябре. Додон пообещал восстановить торговые и политические отношения с Москвой.