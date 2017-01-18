США призвали Сербию и Косово избегать "опасной риторики" в отношениях между двумя странами. Об этом говорится в заявлении посольства США в Пришитне. В нем отмечается, что "Косово является суверенным, независимым государством, и мы уважаем право Косово управлять тем, кто и что пересекает его границы. Мы призываем все стороны избегать опасной риторики и продолжать работать над нормализацией отношений".

Последний конфликтный случай произошел 14 января после того, как Белград пустил поезд в Косовскую-Митровицу (сербский анклав на севере Косова), на вагонах которого было написано "Косово - это Сербия".

Поезд был остановлен на границе после того, как косовские власти заявили, что вмешаются и помешают движению. Белград, который не признает власть правительства в Косове, сообщил, что остановил поезд, потому что силы безопасности Косова планировали напасть на него.

Косово при поддержке США и других западных государств объявили о своей независимости от Сербии в 2008 году и 114 стран признали независимость Косова. Сербия и Россия отказываются это делать.

Президент Косова Хашим Тачи обвинил Белград в намерении захватить Косовскую-Митровицу, используя крымскую "модель". Президент Сербии Томислав Николич заявил, что, развернув специальные полицейские силы на границе, чтобы заблокировать движение поезда, Приштина продемонстрировала стремление к войне.