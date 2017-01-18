Представители общественности Грузии подарят Трампу костюм с газырями

Палата культуры Грузии заказала специально для избранного президента США Дональда Трампа – традиционную кавказскую мужскую одежду – чоху. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси, на странице "Палаты культуры" в фейсбуке говорится, что президент международной организации "Управление демократического развития" Бадри Церцвадзе и глава представительства этой организации в Грузии Наталья Закареишвили вручат чоху "в знак уважения и предпосылки к дружбе". Это произойдет после того, как Дональд Трамп принесёт присягу и официально вступит в должность. Бадри Церцвадзе и Наталья Закареишвили официально приглашены на церемонию инаугурации.

Руководитель департамента по связям с общественностью МИД Грузии Мари Нарчемашвили в беседе с РС подтвердила эту информацию, но подчеркнула, что официальный Тбилиси не имеет к этому никакого отношения, а Грузию на церемонии будет представлять посол в США Давид Бакрадзе.