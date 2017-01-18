"Дождь": Сечин ездит с "мигалкой", которая не положена "Роснефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ездит на автомобиле со спецсигналом, несмотря на то что госкомпании не положены машины с "мигалками", сообщает телеканал "Дождь".

Несколько источников из окружения Сечина подтвердили журналистам эту информацию. При этом "Дождю" не удалось найти какой-либо указ президента России Владимира Путина, по которому главе "Роснефти" может быть предоставлен автомобиль со спецсигналом.

Согласно документу, подписанному Путиным в 2012 году, "мигалки" могут стоять на машинах правительства, администрации президента, Федеральной службы безопасности и ряда других структур, среди которых нет "Роснефти".

Один из собеседников сообщил "Дождю", что автомобиль со спецсигналом Сечину могло предоставить ведомство, которому положены "мигалки", например Федеральная служба охраны. В ней журналистам заявили, что не имеют к этому отношения, и посоветовали обратиться в "Роснефть".

Пресс-секретарь госкорпорации Михаил Леонтьев в грубой форме отказался отвечать на вопросы "Дождя".

До мая 2012 года Игорю Сечину был положен автомобиль со спецсигналом, так как он занимал пост заместителя председателя правительства России.