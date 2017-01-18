Матвиенко допустила диалог с США по закону об усыновлении детей

Россия готова к диалогу с властями США на тему закона, запрещающего американским семьям усыновлять российских детей, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что все можно "вернуть на круги своя", а сам закон не является "самоцелью".

При этом Матвиенко утверждает, что с американской стороны не поступало предложений по изменению ситуации, передает "Интерфакс".

Ранее в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала "взвешенным" решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал нарушение прав американских семей, собиравшихся усыновить детей из России.

Во вторник ЕСПЧ присудил компенсации 16 гражданам США, которые не смогли завершить процедуру усыновления из-за принятия закона. Всего в суд обратились 45 американских граждан, которые намеревались усыновить 27 детей.

Закон, запрещающий усыновление российских сирот в США, который его противники называют "законом подлецов", был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года и вступил в силу спустя три дня.